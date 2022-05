WAMC Listening Party playlist 5/29/22

WAMC Listening Party playlist as aired on Saturday, May 28th, 2022:

Golden Years

Artist: David Bowie

Album: ChangesOneBowie

Nomi Song

Artist: Klaus Nomi

Album: Klaus Nomi

Telefon

Artist: Kate NV

Album: Room for the Moon

Genesis

Artist: Grimes

Album: Visions

Topanga Canyon

Artist: John Phillips

Album: John Phillips (John, the Wolfking of L.A.)

Black Peter

Artist: Grateful Dead

Album: Workingman’s Dead

California

Artist: Albert King

Album: Door to Door

State Trooper

Artist: Bruce Springsteen

Album: Nebraska

A Forest

Artist: The Cure

Album: Standing on a Beach

Laugh Till You Cry, Live Till You Die/…And More

Artist: Can

Album: Flow Motion