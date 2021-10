WAMC Listening Party Playlist 10/23/21

Playlist as aired on Saturday, October 23rd, 2021.

Eat That Question

Artist: Frank Zappa

Album: The Grand Wazoo

Frozen Corn

Artist: Horald Griffiths

Album: Good Ol' Boy

I Know Where Syd Barrett Lives

Artist: Television Personalities

Album: ...And Don't The Kids Just Love It

Astronomy Domine

Artist: Pink Floyd

Album: Umma Gumma

Witch Hunt

Artist: Wayne Shorter

Album: Speak No Evil

Flower Glass

Artist: Hand Habits

Album: Wildy Idle (Humble Before The Void)

Clear Night For Love

Artist: Roky Erickson

Album: Clear Night For Love

Blue Motel Room

Artist: Joni Mitchell

Album: Hejira

Spaceball Ricochet

Artist: T. Rex

Album: The Slider

Soothe Me

Artist: Sam & Dave

Album: The Best of Same & Dave

Something Nice For My Dog

Artist: Mark Isham

Album: Vapor Drawings