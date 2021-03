WAMC Listening Party Playlist 3/13/21

WAMC Listening Party playlist as aired on Saturday, March 13th, 2021:

Cry, Cry, Cry

Artist: Roxy Music

Album: Manifesto

Hold On, I’m Comin’

Artist: Sam & Dave

Album: The Best Of Sam & Dave

The Assignment Sequest

Artist: Nina Simone

Album: Black Gold

Tried To Tell You

Artist: The Weather Station

Album: Ignorance

H.S. Art

Artist: Swell Maps

Album: A Trip To Marineville

Gloomy

Artist: Creedence Clearwater Revival

Album: Creedence Clearwater Revival

Isi

Artist: Neu!

Album: Neu! ‘75

See Land

Artist: Neu!

Album: Neu! ‘75

No One To Depend On

Artist: Santana

Album: Santana (III)

Mica

Artist: Mission Of Burma

Album: Vs.

Weatherbox

Artist: Mission Of Burma

Album: Vs.

I’m Ready

Artist: Royal Trux

Album: Accelerator