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Ulster County Fair

Ulster County Fair

This family-fun community tradition since 1886 features exciting midway rides (including the US debut of the incredible AI thrill ride), Wednesday night fireworks, concerts, Robinson's Racing Pigs & Paddling Porkers, Aqua Live Spectacular water stunt show, Master Chainsaw Carver, Disc-Connected K9s, livestock and horse shows, pulling contests, "Ultimate Stilt Walker" Carrie McQueen, trout fishing, exhibits, demonstrations, contests, vendors, a beer tent and mouthwatering fair food.

Headline concert acts include Exile (8pm Wednesday), Eli Young Band (8pm Saturday) and Chubby Checker (5:30pm Sunday).

Fair admission (includes entertainment & parking): $10 Tuesday and online pre-sale; $15 Wednesday - Sunday; free for ages 62+ Wednesday - Thursday till 4pm; free for kids under 10

Rides are $2 each on Tuesday (min. 10-ride purchase). Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $20 Tuesday - Thursday and $30 Friday - Sunday.

Fair hours: 4-10pm Tuesday, 10am-10pm Wednesday - Thursday, 10am-11pm Friday - Saturday, 10am-8pm Sunday. (Rides open at 4pm Tuesday and 11am Wednesday - Sunday.) See website for "sensory safe" details.

More information: 845-255-1380 or UlsterCountyFair.com

Ulster County Fairgrounds
$10 admission Aug. 4, $15 Aug. 5-9, $10 pre-sale, kids under 10 free
04:00 PM - 08:00 PM, every day through Aug 09, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Ulster County Agricultural Society, Inc.
845-255-1380
info@ulstercountyfair.com
https://ulstercountyfair.com
Ulster County Fairgrounds
249 Libertyville Road
New Paltz, New York 12561
845-255-1380
info@ulstercountyfair.com
https://ulstercountyfair.com