Ulster County Fair
Ulster County Fair
This family-fun community tradition since 1886 features exciting midway rides (including the US debut of the incredible AI thrill ride), Wednesday night fireworks, concerts, Robinson's Racing Pigs & Paddling Porkers, Aqua Live Spectacular water stunt show, Master Chainsaw Carver, Disc-Connected K9s, livestock and horse shows, pulling contests, "Ultimate Stilt Walker" Carrie McQueen, trout fishing, exhibits, demonstrations, contests, vendors, a beer tent and mouthwatering fair food.
Headline concert acts include Exile (8pm Wednesday), Eli Young Band (8pm Saturday) and Chubby Checker (5:30pm Sunday).
Fair admission (includes entertainment & parking): $10 Tuesday and online pre-sale; $15 Wednesday - Sunday; free for ages 62+ Wednesday - Thursday till 4pm; free for kids under 10
Rides are $2 each on Tuesday (min. 10-ride purchase). Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $20 Tuesday - Thursday and $30 Friday - Sunday.
Fair hours: 4-10pm Tuesday, 10am-10pm Wednesday - Thursday, 10am-11pm Friday - Saturday, 10am-8pm Sunday. (Rides open at 4pm Tuesday and 11am Wednesday - Sunday.) See website for "sensory safe" details.
More information: 845-255-1380 or UlsterCountyFair.com