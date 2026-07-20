© 2026
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Addison County Fair & Field Days

Addison County Fair & Field Days

Vermont's largest agricultural fair features exciting midway rides for all ages, motorsports, livestock shows, horse events, live music and entertainment including magic shows, mini golf, Children's Barnyard activities, chainsaw artists, exhibits, demonstrations, contests and favorite fair food.

Daily highlights: RC Dirt Track Race Cars (4 pm Tuesday), Demo Derby (7 pm Wednesday), ACFFD Open Horse Show (8 am Thursday), VTPA Pulls (6 pm Friday), 40th Army Band's Iron Sights rock band (7 pm Saturday)

Fair admission: $15 Tuesday - Friday, $20 Saturday; $5 ages 6-11; free for kids 5 & younger; free on Tuesday for seniors and active-duty military/veterans (see website for details)

Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $25 on site, or online before 1 pm Tues., Aug. 4 for $21.25 each or 4 for $76.75 (includes online ticketing fee). Ride tickets are also available on the midway.

The fairgrounds open at 8:30 am Tuesday - Wednesday, 8 am Thursday, 8:30 am Friday, 9 am Saturday and close at 11 pm. The midway opens at 1 pm Tuesday and noon Wednesday - Saturday. Parking is free.

More information: 802-545-2557 or AddisonCountyFieldDays.com

Addison County Fairgrounds
$15 admission ($20 Aug. 8), $5 ages 6-11, free for kids 5 &amp; younger
08:30 AM - 11:00 PM, every day through Aug 08, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Addison County Fair and Field Days, Inc.
802-545-2557
fielddays@gmavt.net
https://www.addisoncountyfielddays.com
Addison County Fairgrounds
1790 Field Days Road
Vergennes, Vermont 05491
802-545-2557
https://www.addisoncountyfielddays.com