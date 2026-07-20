Addison County Fair & Field Days
Addison County Fair & Field Days
Vermont's largest agricultural fair features exciting midway rides for all ages, motorsports, livestock shows, horse events, live music and entertainment including magic shows, mini golf, Children's Barnyard activities, chainsaw artists, exhibits, demonstrations, contests and favorite fair food.
Daily highlights: RC Dirt Track Race Cars (4 pm Tuesday), Demo Derby (7 pm Wednesday), ACFFD Open Horse Show (8 am Thursday), VTPA Pulls (6 pm Friday), 40th Army Band's Iron Sights rock band (7 pm Saturday)
Fair admission: $15 Tuesday - Friday, $20 Saturday; $5 ages 6-11; free for kids 5 & younger; free on Tuesday for seniors and active-duty military/veterans (see website for details)
Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $25 on site, or online before 1 pm Tues., Aug. 4 for $21.25 each or 4 for $76.75 (includes online ticketing fee). Ride tickets are also available on the midway.
The fairgrounds open at 8:30 am Tuesday - Wednesday, 8 am Thursday, 8:30 am Friday, 9 am Saturday and close at 11 pm. The midway opens at 1 pm Tuesday and noon Wednesday - Saturday. Parking is free.
More information: 802-545-2557 or AddisonCountyFieldDays.com