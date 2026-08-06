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8/28/26 7pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman) @ Valley Falls Free Library, Valley Falls, NY

8/28/26 7pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman) @ Valley Falls Free Library, Valley Falls, NY

Friday, August 28, 2026
7:00 pm
Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman)
Valley Falls Free Library
42 State Street, Valley Falls, New York
FREE
(518) 753-4230
www.townofpittstown.org
The celebration continues America at 250 years.
Lost Radio Rounders: www.LostRadioRounders.com

Valley Falls Free Library
FREE - No Cover Charge
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 28 Aug 2026

Event Supported By

Valley Falls Free Library
518-753-4230
acaccia@valleyfallslibrary.org
https://www.valleyfallslibrary.org/

Artist Group Info

Lost Radio Rounders
info@lostradiorounders.com
https://LostRadioRounders.com
Valley Falls Free Library
42 State Street
Valley Falls, New York 12185
518 753-4230
acaccia@valleyfallslibrary.org
https://townofpittstown.org