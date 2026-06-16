7/25/26 2pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman) @Stuyvesant Town Hall, Stuyvesant, NY
7/25/26 2pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman) @Stuyvesant Town Hall, Stuyvesant, NY
Saturday, July 25, 2026
2:00 pm
Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Michael Eck, Paul Jossman)
Performing "America 250 : Songs & Stories"
Stuyvesant Town Hall, 5 Sunset Drive, Stuyvesant, New York
Sponsored by: Kinderhook Memorial Library
Stuyvesant Town Hall
FREE - No Cover Charge
02:00 PM - 05:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Stuyvesant Town Hall
(518) 758-6248
Artist Group Info
Lost Radio Rounders
info@lostradiorounders.com
Stuyvesant Town Hall
5 Sunset DriveStuyvesant, New York 12173
(518) 758-6248