Thursday Night Lecture Series
Thursday Night Lecture Series
Gather Thursday nights for an engaging scientific lecture series following a communal, pot-luck meal. Bring a dish to pass or a suggested donation of $5.
Huyck Preserve's Eldridge Research Center
Every week through Aug 13, 2026.
Thursday: 06:00 PM - 08:00 PM
Thursday: 06:00 PM - 08:00 PM
Event Supported By
Huyck Preserve and Biological Research Station
518-797-3440
info@huyckpreserve.org
Huyck Preserve's Eldridge Research Center
284 Pond Hill RoadRensselaerville, New York 12147
5187973440
info@huyckpreserve.org