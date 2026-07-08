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Thursday Night Lecture Series

Thursday Night Lecture Series

Gather Thursday nights for an engaging scientific lecture series following a communal, pot-luck meal. Bring a dish to pass or a suggested donation of $5.

Huyck Preserve's Eldridge Research Center
Every week through Aug 13, 2026.
Thursday: 06:00 PM - 08:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Huyck Preserve and Biological Research Station
518-797-3440
info@huyckpreserve.org
https://www.huyckpreserve.org/
Huyck Preserve's Eldridge Research Center
284 Pond Hill Road
Rensselaerville, New York 12147
5187973440
info@huyckpreserve.org
https://www.huyckpreserve.org/