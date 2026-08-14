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THE TRIAL by Franz Kafka

THE TRIAL by Franz Kafka

Savage Wonder Art Center presents THE TRIAL by Franz Kafka, adapted from the German and directed by Christopher Paul Meyer, four Saturdays in September. Five actors play twenty-five parts. Doors at 6 p.m. for dinner, cocktails and live music; performance at 7 p.m. Fifty dollars, all-inclusive. September 5, 12, 19 and 26 at 141 Main Street, Beacon

Savage Wonder Art Center
$50.00
Every 4 weeks through Sep 26, 2026.
Saturday: 06:00 PM - 09:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Savage Wonder
info@savagewonder.org
savagewonder.org
Savage Wonder Art Center
141 Main Street
Beacon, New York 12508
info@savagewonder.org
savagewonder.org