THE TRIAL by Franz Kafka
THE TRIAL by Franz Kafka
Savage Wonder Art Center presents THE TRIAL by Franz Kafka, adapted from the German and directed by Christopher Paul Meyer, four Saturdays in September. Five actors play twenty-five parts. Doors at 6 p.m. for dinner, cocktails and live music; performance at 7 p.m. Fifty dollars, all-inclusive. September 5, 12, 19 and 26 at 141 Main Street, Beacon
Savage Wonder Art Center
$50.00
Every 4 weeks through Sep 26, 2026.
Saturday: 06:00 PM - 09:00 PM
Saturday: 06:00 PM - 09:00 PM
Event Supported By
Savage Wonder
info@savagewonder.org
Savage Wonder Art Center
141 Main StreetBeacon, New York 12508
info@savagewonder.org