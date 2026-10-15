Caravan Harvest Fair
Caravan Harvest Fair
The Caravan Harvest Fair, is annual autumn FUNdraiser that brings together music, dance, family activities, crafts, food in support of Vanaver Caravan programing. The afternoon features performances / activities for all: Trick for a Treat (an open talent share where anyone can perform (any special talent—and receive a treat), performances by Raspberry Hill Fiddlers & Strawberry Hill Fiddlers, demonstrations by the Vanaver Caravan’s Dance Institute, community Square and Swing dancing, kids crafts tables, face painting, pumpkin painting, and giant puppets, Enjoy alpacas, a pumpkin field and Stone Ridge Orchard's wood-fired pizza, food truck, craft beer and cider, available for purchase.
Stone Ridge Orchard
Pay What You Can
02:00 PM - 05:00 PM on Sun, 25 Oct 2026
Event Supported By
The Vanaver Caravan
(845) 256-9300
vcoffice@vanavercaravan.org
Artist Group Info
Livia Vanaver
juliet@vananvercarvan.org
Stone Ridge Orchard
3012 Route 213Stone Ridge, New York 12484
(845) 687-2587
vcoffice@vanavercaravan.org