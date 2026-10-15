The Caravan Harvest Fair, is annual autumn FUNdraiser that brings together music, dance, family activities, crafts, food in support of Vanaver Caravan programing. The afternoon features performances / activities for all: Trick for a Treat (an open talent share where anyone can perform (any special talent—and receive a treat), performances by Raspberry Hill Fiddlers & Strawberry Hill Fiddlers, demonstrations by the Vanaver Caravan’s Dance Institute, community Square and Swing dancing, kids crafts tables, face painting, pumpkin painting, and giant puppets, Enjoy alpacas, a pumpkin field and Stone Ridge Orchard's wood-fired pizza, food truck, craft beer and cider, available for purchase.