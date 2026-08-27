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Capital District Youth Chorale Auditions

Capital District Youth Chorale Auditions

Singers in grades 4-12 can audition to sing The Magic of Christmas with the Albany Symphony and WMHT’s Holiday Choirs. More information is available on our website CDYC. Org or on our Facebook page.

St. Katerina Parish Center
$10 audition fee, $225 tuition
Every 3 weeks through Sep 12, 2026.
Saturday: 09:30 AM - 12:00 AM

Event Supported By

Capital District Youth Chorale
parentcoordinator@cdyc.org
CDYC.org

Artist Group Info

Diane Warner, Conductor Emeritus
dianewarner@cdyc.org
CDYC.org
St. Katerina Parish Center
2216 Rosa Rd.
Niskayuna, New York 12309
parentcoordinator@cdyc.org
CDYC.org