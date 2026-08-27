Capital District Youth Chorale Auditions
Capital District Youth Chorale Auditions
Singers in grades 4-12 can audition to sing The Magic of Christmas with the Albany Symphony and WMHT’s Holiday Choirs. More information is available on our website CDYC. Org or on our Facebook page.
St. Katerina Parish Center
$10 audition fee, $225 tuition
Every 3 weeks through Sep 12, 2026.
Saturday: 09:30 AM - 12:00 AM
Saturday: 09:30 AM - 12:00 AM
Event Supported By
Capital District Youth Chorale
parentcoordinator@cdyc.org
Artist Group Info
Diane Warner, Conductor Emeritus
dianewarner@cdyc.org
St. Katerina Parish Center
2216 Rosa Rd.Niskayuna, New York 12309
parentcoordinator@cdyc.org