© 2026
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Basilica Farm & Flea Summer Market 2026

Basilica Farm & Flea Summer Market 2026

The beloved Basilica Farm & Flea Market returns for a two day bazaar featuring hand-crafted goods, local farm-fresh foods, and wonderful art by makers from our community.

The market features a carefully-selected variety of makers, collectors and farmers that harnesses the spirit and beauty of the Hudson Valley.

Summer Market will take place July 4th & 5th , open 10-5 both Saturday & Sunday.

For Summer Market support independent businesses on *Independence Day* and enjoy popsicles , handmade summer dresses , farm veggie bounty and juicy cocktails.

NO PETS

NO STROLLERS

Basilica Hudson
4.99
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 05, 2026.
Get Tickets
Basilica Hudson
110 South Front St.
Hudson, New York 12534
info@basilicahudson.org
https://basilicahudson.org/events/basilica-farm-flea-spring-market/