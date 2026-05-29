Basilica Farm & Flea Summer Market 2026
Basilica Farm & Flea Summer Market 2026
The beloved Basilica Farm & Flea Market returns for a two day bazaar featuring hand-crafted goods, local farm-fresh foods, and wonderful art by makers from our community.
The market features a carefully-selected variety of makers, collectors and farmers that harnesses the spirit and beauty of the Hudson Valley.
Summer Market will take place July 4th & 5th , open 10-5 both Saturday & Sunday.
For Summer Market support independent businesses on *Independence Day* and enjoy popsicles , handmade summer dresses , farm veggie bounty and juicy cocktails.
NO PETS
NO STROLLERS
Basilica Hudson
4.99
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 05, 2026.
Basilica Hudson
110 South Front St.Hudson, New York 12534
info@basilicahudson.org