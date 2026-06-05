7/10/26 6pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Paul Jossman, Bill Ackerbauer) @Stephentown Memorial Library, Stephentown, NY

Friday, July 10, 2026 at 6pm

Lost Radio Rounders

(Tom Lindsay, Paul Jossman, Bill Ackerbauer in for Michael Eck)

At: Stephentown Memorial Library

472 NY Route 43, Stephentown, New York

(518) 733-5750

FREE to Attend

This will be Lost Radio Rounders first trip to this delightful library.

www.lostradiorounders.com