7/10/26 6pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Paul Jossman, Bill Ackerbauer) @Stephentown Memorial Library, Stephentown, NY
7/10/26 6pm Lost Radio Rounders (Tom Lindsay, Paul Jossman, Bill Ackerbauer) @Stephentown Memorial Library, Stephentown, NY
Friday, July 10, 2026 at 6pm
Lost Radio Rounders
(Tom Lindsay, Paul Jossman, Bill Ackerbauer in for Michael Eck)
At: Stephentown Memorial Library
472 NY Route 43, Stephentown, New York
(518) 733-5750
FREE to Attend
This will be Lost Radio Rounders first trip to this delightful library.
www.lostradiorounders.com
Stephentown Memorial Library
FREE - No Cover Charge
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 10 Jul 2026
Event Supported By
Stephentown Memorial Library
(518) 733-5750
director@stephentownlibrary.org
Artist Group Info
Lost Radio Rounders
info@lostradiorounders.com
Stephentown Memorial Library
472 NY Route 43Stephentown, New York 12168
(518) 733-5750
director@stephentownlibrary.org