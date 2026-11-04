Women's Foundations: First Class
Women's Foundations: First Class
Sensei Sandy BJJ opens its first women's-only class on Saturday, November 7 at 9 AM in Tannersville. The class is No-Gi, for women ages 18 and up. Classes stay small, capped at 12, with a coach with you each step. New students start with a Free First Visit. Reserve Free Intro at senseisandy.com. Start calm. Train smart.
Sensei Sandy BJJ
09:00 AM - 11:59 PM on Sat, 7 Nov 2026
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Sensei Sandy BJJ
+1 (917) 736-8649
me@senseisandy.com
Sensei Sandy BJJ
6045 Main StTannersville, New York 12485
+1 (917) 736-8649
me@senseisandy.com