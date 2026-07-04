Wednesday Folk Traditions: WHISPER IN THE MID-ZONE
Wednesday Folk Traditions: WHISPER IN THE MID-ZONE
Jim Matus, a Berklee-trained jazz musician, Bob Markey a classically trained sitar player and Michel Moushabeck, a master Lebanese percussionist, blend the sonic traditions from their diverse training to create a “musical-midzone.”
Porter-Phelps-Huntington Museum
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06:30 PM - 08:00 PM on Wed, 22 Jul 2026
Artist Group Info
jennmilza@gmail.com
Porter-Phelps-Huntington Museum
130 River DriveHadley, Massachusetts 01035
(413) 584-4699
pphmuseumassistant@gmail.com