© 2026
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Wednesday Folk Traditions: WHISPER IN THE MID-ZONE

Wednesday Folk Traditions: WHISPER IN THE MID-ZONE

Jim Matus, a Berklee-trained jazz musician, Bob Markey a classically trained sitar player and Michel Moushabeck, a master Lebanese percussionist, blend the sonic traditions from their diverse training to create a “musical-midzone.”

Porter-Phelps-Huntington Museum
12
06:30 PM - 08:00 PM on Wed, 22 Jul 2026

Artist Group Info

jennmilza@gmail.com
Porter-Phelps-Huntington Museum
130 River Drive
Hadley, Massachusetts 01035
(413) 584-4699
pphmuseumassistant@gmail.com
http://www.pphmuseum.org/