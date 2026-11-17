Simi Stone — Acoustic Live Album Recording with Bobby Bird
Simi Stone — Acoustic Live Album Recording with Bobby Bird
Simi Stone records an acoustic live album at Utopia Studios Bearsville, with Bobby Bird. Opening set by "The Shaker." This is a live taping in front of a studio audience. Doors 6:00 PM. Drinks and hors d'oeuvres served. Tickets $30.
Utopia Studios Bearsville
$30
06:30 PM - 08:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
Utopia Studios Bearsville
845-679-6687
petec@utopiabearsville.com
Artist Group Info
Simi Stone (with Bobby Bird); opener: The Shaker
Utopia Studios Bearsville
293 Tinker St.Woodstock, New York 12498
845-679-6687
petec@utopiabearsville.com