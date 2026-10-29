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Select Saturday Exhibition Walkthrough with mosie romney Followed by Coffee Hour

Select Saturday Exhibition Walkthrough with mosie romney Followed by Coffee Hour

Visit the museum to view our current exhibitions. Join us at noon for an artist-led exhibition walkthrough of mosie romney: ash, whistle & redress, followed by coffee and snacks in our lobby. Visit the Collections Study Space to browse our Collections.

Free parking is available in the Collins Circle visitor lots.

Supported by the University Auxiliary Services at Albany

University Art Museum
12:00 PM - 02:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

University Art Museum
518-442-4035
museum@albany.edu
https://www.albany.edu/museum

Artist Group Info

mosie romney
University Art Museum
1400 Washington Avenue, Fine Arts Building 105
Albany, New York 12222
518-442-4035
museum@albany.edu
https://www.albany.edu/museum