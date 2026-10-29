Select Saturday Exhibition Walkthrough with mosie romney Followed by Coffee Hour
Select Saturday Exhibition Walkthrough with mosie romney Followed by Coffee Hour
Visit the museum to view our current exhibitions. Join us at noon for an artist-led exhibition walkthrough of mosie romney: ash, whistle & redress, followed by coffee and snacks in our lobby. Visit the Collections Study Space to browse our Collections.
Free parking is available in the Collins Circle visitor lots.
Supported by the University Auxiliary Services at Albany
University Art Museum
12:00 PM - 02:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
University Art Museum
518-442-4035
museum@albany.edu
Artist Group Info
mosie romney
University Art Museum
1400 Washington Avenue, Fine Arts Building 105Albany, New York 12222
518-442-4035
museum@albany.edu