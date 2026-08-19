Schaghticoke Fair
Schaghticoke Fair
The fair celebrates 207 seasons of family fun with exciting midway rides for all ages, concerts, Saturday night fireworks, Sea Lion Splash show, Circus Murcia Big Top Circus, motorsports, livestock shows, exhibits, demonstrations, a beer garden and fair food for every appetite.
Daily highlights:
• Wednesday - Pickup Truck Pulls (6pm); The Hard Luck Souls (7pm, 8:30pm)
• Thursday - Double Figure 8 Demo Derby (7pm); Beauty & The Beats (7:30pm)
• Friday - Farm Tractor Pulls (11am, 6pm); country music artist Chris Cagle (7:30pm)
• Saturday - Monster Truck Freestyle ($3.75; 2pm, 7pm); country singer Braxton Keith (7:30pm)
• Sunday - NYTPA Tractor Pull ($3.75; noon, 6:30pm); StonesAlive - Rolling Stones Tribute (5pm, 8pm)
• Monday - Demo Derby ($3.75; 1pm, 6pm); America's #1 Boy Band Experience (7:30pm)
Fair admission: $2 Wednesday; $15 Thursday - Monday; $13.89 online pre-sale; free for ages 13 & younger. On Thursday, admission is $5 for ages 62+ and free for active duty military & veterans. Parking is free.
Rides are $2 each on Wednesday (10-ride min. purchase). Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $30 Wednesday - Friday, $35 Saturday - Monday, BOGO on Thursday and discounted online before noon Sept. 2. Ride tickets are also discounted online pre-sale.
Fair hours: 10am - 10pm. Rides open daily at noon.
More information: 518-753-4411 or SchaghticokeFair.org