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Saratoga Repair Cafe

Saratoga Repair Cafe

Toss it? No way! Bring an item that needs repair and work with a Repair Café coach to fix it. Saratoga Springs Public Library and Sustainable Saratoga are excited to host our September Repair Café at the library on Sunday, September 13 from 1pm – 4pm.
https://sustainablesaratoga.org/projects/zero-waste/repair-cafe-saratoga-springs/

Saratoga Springs Public Library
Free
01:00 PM - 04:00 PM on Sun, 13 Sep 2026

Event Supported By

Sustainable Saratoga
5186206139
info@sustainablesaratoga.org
sustainablesaratoga.org
Saratoga Springs Public Library
49 Henry St.
Sararoga Springs, New York 12866
5185847860