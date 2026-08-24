Saratoga Repair Cafe
Saratoga Repair Cafe
Toss it? No way! Bring an item that needs repair and work with a Repair Café coach to fix it. Saratoga Springs Public Library and Sustainable Saratoga are excited to host our September Repair Café at the library on Sunday, September 13 from 1pm – 4pm.
https://sustainablesaratoga.org/projects/zero-waste/repair-cafe-saratoga-springs/
Saratoga Springs Public Library
Free
01:00 PM - 04:00 PM on Sun, 13 Sep 2026
Event Supported By
Sustainable Saratoga
5186206139
info@sustainablesaratoga.org
Saratoga Springs Public Library
49 Henry St.Sararoga Springs, New York 12866
5185847860