Open Shop & Market
Open Shop & Market
Stop by 292 S Main Street in Sheffield on Saturday, November 28th for an Open Shop and Market event. We are hosting an Open Shop & Market featuring Andrew Jack Chairs and spoon carving, Magic Fluke stringed instruments, Harry Levenstein pottery, True Wheels bicycles and Ben Webb Furniture. Enjoy woodworking demos, browsing for locally made gifts, and warm beverages and snacks.
Andrew Jack Chairs
02:00 PM - 05:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
Andrew Jack Chairs
5083320230
andrewjackchairs@gmail.com
Artist Group Info
Andrew Jack
andrewjackchairs@gmail.com
Andrew Jack Chairs
292 S Main StSheffield, Massachusetts 01257
5083320230
andrewjackchairs@gmail.com