O Holy Night!
O Holy Night!
Join Rosanne Hargrave-Soprano, Michael Clement-Piano and Michele Boretti-Flute to Celebrate this Sacred Season with a beautiful Christmas Concert at the historical American Italian Heritage Museum ! Enjoy music old and new, featuring such composers as
Walters, Rutter, Yon, Terry, Liguori, Adam, Gruber and Mozart!.
Dessert Reception.
American Italian Heritage Museum
$15
03:00 PM - 04:30 PM on Sun, 13 Dec 2026
Event Supported By
American Italian Heritage Museum
5184351979
INFO@AMERICANITALIANMUSEUM.ORG
Artist Group Info
Rosanne Hargrave
rosehargrave@nycap.rr.com
American Italian Heritage Museum
1227 Central AveAlbany, New York 12205
(518) 435-1979
INFO@AMERICANITALIANMUSEUM.ORG