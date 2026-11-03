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O Holy Night!

O Holy Night!

Join Rosanne Hargrave-Soprano, Michael Clement-Piano and Michele Boretti-Flute to Celebrate this Sacred Season with a beautiful Christmas Concert at the historical American Italian Heritage Museum ! Enjoy music old and new, featuring such composers as
Walters, Rutter, Yon, Terry, Liguori, Adam, Gruber and Mozart!.
Dessert Reception.

American Italian Heritage Museum
$15
03:00 PM - 04:30 PM on Sun, 13 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

American Italian Heritage Museum
5184351979
INFO@AMERICANITALIANMUSEUM.ORG
https://www.americanitalianmuseum.org/

Artist Group Info

Rosanne Hargrave
rosehargrave@nycap.rr.com
http://www.rosehargrave.com
American Italian Heritage Museum
1227 Central Ave
Albany, New York 12205
(518) 435-1979
INFO@AMERICANITALIANMUSEUM.ORG
https://www.americanitalianmuseum.org/contact.html