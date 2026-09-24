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Creation Story with Tom Sakokwenionkwas Porter

Creation Story with Tom Sakokwenionkwas Porter

Join respected Mohawk elder Tom Sakokwenionkwas Porter at Kanatsiohareke Mohawk Community for a day of teachings about the Haudenosaunee Creation Story.

A traditional meal will be served to in-person attendees before the presentation.

Proceeds support Kanatsiohareke Mohawk Community and Akwesasne Freedom School.

Kanatsiohareke Mohawk Community
$25-50
11:00 AM - 04:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Kanatsiohareke Mohawk Community
info@mohawkcommunity.org
https://mohawkcommunity.org
Kanatsiohareke Mohawk Community
info@mohawkcommunity.org
https://mohawkcommunity.org