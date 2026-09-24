Creation Story with Tom Sakokwenionkwas Porter
Creation Story with Tom Sakokwenionkwas Porter
Join respected Mohawk elder Tom Sakokwenionkwas Porter at Kanatsiohareke Mohawk Community for a day of teachings about the Haudenosaunee Creation Story.
A traditional meal will be served to in-person attendees before the presentation.
Proceeds support Kanatsiohareke Mohawk Community and Akwesasne Freedom School.
Kanatsiohareke Mohawk Community
$25-50
11:00 AM - 04:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Kanatsiohareke Mohawk Community
info@mohawkcommunity.org