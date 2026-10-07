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12/13/26 1pm-3pm Live Music by: Ed Conway (Bloodys & Complimentary Bagels 12pm-6pm) @Second Act Spirits, Amsterdam, NY

12/13/26 1pm-3pm Live Music by: Ed Conway (Bloodys & Complimentary Bagels 12pm-6pm) @Second Act Spirits, Amsterdam, NY

Sunday, December 13, 2026 Live Music by Ed Conway 1pm-3pm
Second Act Spirits, 37 Prospect Street, Amsterdam, New York
(located at the Amsterdam Clock Tower) 1st Floor
Bloody Marys & Complimentary Bagels w/ purchase of a cocktail - all day from 12pm-6pm
Live Music by Ed Conway 1pm-3pm
(No Cover)
www.secondactspirits.com

Second Act Spirits
FREE - No Cover Charge
01:00 PM - 03:00 PM on Sun, 13 Dec 2026

Event Supported By

Second Act Spirits
(518) 212-7808
secondactspirits@gmail.com
https://secondactspirits.com

Artist Group Info

Ed Conway
conwayk14@nycap.rr.com
https://secondactspirits.com
Second Act Spirits
37 Prospect Street (Amsterdam Clock Tower)
Amsterdam, New York 12010
(518) 212-7808
secondactspirits@gmail.com
https://secondactspirits.com