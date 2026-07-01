Green Drinks
Green Drinks
GREEN DRINKS October 14!
Green Drinks! A “green gathering” for those who work, volunteer, or have a passion for promoting the environment, conservation, and sustainability.
WHEN: Wednesday, October 14, from 5:00 – 7:00 pm
WHERE: Whitman Brewing Company, 20 Lake Ave, Saratoga Springs
DETAILS: Food, alcoholic, and non-alcoholic drinks are available for purchase. https://sustainablesaratoga.org/event/green-drinks-october-14/
Whitman Brewing Company
Free
05:00 PM - 07:00 PM on Wed, 14 Oct 2026
Event Supported By
Sustainable Saratoga
5186206139
info@sustainablesaratoga.org
Whitman Brewing Company
20 Lake AveSaratoga Springs, New York 12866