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Green Drinks

Green Drinks

GREEN DRINKS November 11!
Green Drinks! A “green gathering” for those who work, volunteer, or have a passion for promoting the environment, conservation, and sustainability.

WHEN: Wednesday, November 11, from 5:00 – 7:00 pm
WHERE: Whitman Brewing Company, 20 Lake Ave, Saratoga Springs

Whitman Brewing Company
Free
05:00 PM - 07:00 PM on Wed, 11 Nov 2026

Event Supported By

Sustainable Saratoga
5186206139
info@sustainablesaratoga.org
sustainablesaratoga.org
Whitman Brewing Company
20 Lake Ave
Saratoga Springs, New York 12866