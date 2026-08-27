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Albany Symphony Orchestra

Albany Symphony Orchestra

SAT Oct. 3, 1:00pm-2:30pm
Albany Symphony Orchestra Director David Alan Miller in conversation with composer Celka Ojakangas, plus performance by Albany Symphony musicians. Register in advance. And visit AlbanySymphony.com.

Opalka Gallery, Russell Sage College of Albany
01:00 PM - 02:30 PM on Sat, 3 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Opalka Gallery
opalka@sage.edu
opalka.sage.edu

Artist Group Info

Albany Symphony Orchestra
AlbanySymphony.com
Opalka Gallery, Russell Sage College of Albany
140 New Scotland Ave
Albany, New York 12208
opalka@sage.edu