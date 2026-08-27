Albany Symphony Orchestra
Albany Symphony Orchestra
SAT Oct. 3, 1:00pm-2:30pm
Albany Symphony Orchestra Director David Alan Miller in conversation with composer Celka Ojakangas, plus performance by Albany Symphony musicians. Register in advance. And visit AlbanySymphony.com.
Opalka Gallery, Russell Sage College of Albany
01:00 PM - 02:30 PM on Sat, 3 Oct 2026
Event Supported By
Opalka Gallery
opalka@sage.edu
Artist Group Info
Albany Symphony Orchestra
Opalka Gallery, Russell Sage College of Albany
140 New Scotland AveAlbany, New York 12208
opalka@sage.edu