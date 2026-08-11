11/8/26 1pm-3pm TV Doctors (Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) @Second Act Spirits, Amsterdam, NY "Bloody Mary's & Bagels" 12pm - 6pm

Sunday, November 8, 2026 at Second Act Spirits, Amsterdam, NY

Live Music by the TV Doctors from 1pm - 3pm

(featuring: Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) (No Cover)

Second Act Spirits (located at the Amsterdam Clock Tower)

37 Prospect Street, Amsterdam, New York (1st Floor)

Bloody Marys & Complimentary Bagels w/ purchase of a cocktail - all day from 12pm - 6pm

Live Music by the TV Doctors from 1pm - 3pm

(featuring: Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) (No Cover)

https://tvdoctors.bandcamp.com

www.secondactspirits.com

See you there! Cheers!!!