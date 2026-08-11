11/8/26 1pm-3pm TV Doctors (Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) @Second Act Spirits, Amsterdam, NY "Bloody Mary's & Bagels" 12pm - 6pm
11/8/26 1pm-3pm TV Doctors (Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) @Second Act Spirits, Amsterdam, NY "Bloody Mary's & Bagels" 12pm - 6pm
Sunday, November 8, 2026 at Second Act Spirits, Amsterdam, NY
Live Music by the TV Doctors from 1pm - 3pm
(featuring: Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) (No Cover)
Second Act Spirits (located at the Amsterdam Clock Tower)
37 Prospect Street, Amsterdam, New York (1st Floor)
Bloody Marys & Complimentary Bagels w/ purchase of a cocktail - all day from 12pm - 6pm
Live Music by the TV Doctors from 1pm - 3pm
(featuring: Evan Conway, Bob Morris, Josh Witmer) (No Cover)
https://tvdoctors.bandcamp.com
www.secondactspirits.com
See you there! Cheers!!!
Second Act Spirits
FREE - No Cover Charge
01:00 PM - 03:00 PM on Sun, 8 Nov 2026
Event Supported By
Second Act Spirits
(518) 212-7808
secondactspirits@gmail.com
Artist Group Info
TV Doctors
tvdoctorsmusic@gmail.com
Second Act Spirits
37 Prospect Street (Amsterdam Clock Tower)Amsterdam, New York 12010
(518) 212-7808
secondactspirits@gmail.com