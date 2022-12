WAMC Listening Party playlist 12/24/22

Playlist as aired on December 24th, 2022:

Christmas Wrapping

Artist: The Waitresses

Album: A Christmas Record

Little Drummer Boy

Artist: Delicate Steve

Album: The Christmas Album

Little Saint Nick

Artist: The Beach Boys

Album: The Beach Boys’ Christmas Album

Twelve Days of Christmas

Artist: John Denver & The Muppets

Album: A Christmas Together

Santa Looked a Lot Like Daddy

Artist: Buck Owens & His Buckaroos

Album: Christmas with Buck Owens & His Buckaroos

I’m Trimming My Christmas Tree with Teardrops

Artist: Ernest Tubb & The Texas Troubadours

Album: Blue Christmas

To Heck With Ole Santa Claus

Artist: Loretta Lynn

Album: Country Christmas

O Little Town of Bethlehem/Christmas Blues

Artist: Willie Nelson

Album: Pretty Paper

White Christmas

Artist: Leon Redbone

Album: Christmas Island

The Christmas Song

Artist: Jimmy Smith

Album: Christmas Cookin’

Deck the Halls

Artist: Herbie Hancock

Album: Jingle Bell Jazz

Skating/Hark, The Herald Angels Sing

Artist: Vince Guaraldi Trio

Album: A Charlie Brown Christmas

Jingle Bells (feat. The Andrews Sisters)

Artist: Bing Crosby

Album: Merry Christmas

I’ll Be Home for Christmas

Artist: The Beach Boys

Album: The Beach Boys’ Christmas Album