WAMC Listening Party playlist 11/5/22

Playlist as aired on Saturday, November 5th, 2022:

Casual Discussion in a Dome Between Two Temples

Artist: Algernon Cadwallader

Album: Some Kind of Cadwallader

Medicated Goo

Artist: Traffic

Album: Last Exit

Se a Cabo/Mother’s Daughter

Artist: Santana

Album: Abraxas

Sentimental Fool

Artist: Roxy Music

Album: Siren

Geomancy

Artist: Bitchin Bajas

Album: Bajascillators

Don’t Go to Strangers

Artist: J.J. Cale

Album: Naturally

Floppy Boot Stomp

Artist: Captain Beefheart

Album: Bat Chain Puller

All Night Long

Artist: Howlin’ Wolf

Album: Chess Masters

Don’t Touch My Head/I’ve Been Down So Long

Artist: J.B. Lenoir

Album: Natural Man