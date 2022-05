WAMC Listening Party playlist as aired on Saturday, May 21st, 2022:

Oblivion

Artist: Grimes

Album: Visions

So Far

Artist: Faust

Album: Faust So Far

Tongues

Artist: Ty Segall and White Fence

Album: Ty Segall and White Fence

I’m Happy

Artist: Hasil Adkins

Album: Out to Hunch

Entrance/Dripping Sun

Artist: Kikagaku Moyo

Album: Masana Temples

I Can See

Artist: Moon Duo

Album: Circles

Holta Polta

Artist: Harmonia

Album: Live 1974