WAMC Listening Party playlist 2/26/22

Playlist as aired on Saturday, February 26th, 2022:

Long Promised Road

Artist: The Beach Boys

Album: Surf’s Up

Time Will Show The Wiser

Artist: Fairport Convention

Album: Fairport Convention

Gigolette

Artist: Roy Orbison

Album: In Dreams

Jewel-Eyed Judy

Artist: Fleetwood Mac

Album: Kiln House

Up and Down

Artist: Eloy

Album: Inside

Rock and Roll Again

Artist: Donald Byrd

Album: Stepping Into Tomorrow

Nowhere To Go

Artist: Eddie Harris

Album: Come on Down!

Paradise

Artist: Alex Chilton

Album: Feudalist Tarts

Telephone

Artist: Sinkane

Album: Life & Livin’ It

Summer Connection:

Artist: Taeko Ohnuki

Album: Sunshower