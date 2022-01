WAMC Listening Party Playlist 1/22/22

Playlist as aired on Saturday, January 22nd, 2022:

U’Huh

Artist: Sinkane

Album: Life & Livin’ It

Simoon/Cosmic Surfin’

Artist: Yellow Magic Orchestra

Album: Yellow Magic Orchestra (USA)

Rush/Pastel

Artist: Nai Harvest

Album: Hold Open My Head EP

Only Tomorrow

Artist: My Bloody Valentine

Album: m b v

Too Late

Artist: Wire

Album: Chairs Missing

Europa

Artist: Molly Nilsson

Album: Europa

Love is Everywhere/Wisdom Through Music

Artist: Pharoah Sanders

Album: Wisdom Through Music